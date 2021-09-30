本港銀行內地相關貸款共4.88萬億

而昨日金管局最新發布的半年度報告顯示，香港銀行業的內地相關貸款總額由2020年底的45,480億港元，上升7.3%至2021年6月底的48,810億港元，佔總資產的比率由2020年底的15.6%，增至今年6月底的16.3%。

佔總資產比率增至16.3%

按借款人的類別劃分，內地國有企業佔1.98萬億元，按季增1.07%；內地民營企業佔1.51萬億元，按季增4.8%；非內地企業佔1.39萬億元，按季增3.26%。若以上半年相比去年9月底，借予內地國企及民企的貸款均有上升，尤其後者已累升一成。

按借款人分類 內地國企佔1.98萬億元

金管局表示，所有銀行的中國內地相關貸款的總特定分類貸款比率由2020年底的0.96%下降至2021年6月底的0.84%，大致反映內地經濟顯著復蘇。

儘管如此，內地部分省份爆發Delta變種病毒顯示疫情發展存在變數，加上中美關係持續緊張，內地經濟可能因此面臨阻力。銀行應對其內地相關貸款的信貸風險管理保持警惕。