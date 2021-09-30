金管局余偉文：研推廣港股使用人民幣

確保價格趨同 降市場分化風險

目前，港股有灣區發展（0737）（前稱合和公路基建）以雙幣雙股方式掛牌，有人民幣櫃枱。另外，匯賢產業信託（87001）及不少ETF均以人民幣計價。

余偉文稱，香港擁有最大離岸人民幣資金池，規模逾8000億元人民幣，為全球人民幣市場活動提供流動性支持，在離岸人民幣外匯交易處於領先地位，全球逾七成的人民幣支付通過香港處理，這些數據均表明香港擁有最堅實的基礎，可在此基礎上進一步推動人民幣國際化進程，現在亦是推動國際化的合適時機。

他提到，香港的人民幣存款基礎和人民幣外匯市場過去幾年一直穩步增長，部分受益於股票成交量的強勁增長和債券通計劃，例如今年首8個月，滬深港通的日均成交額為1600億元人民幣，較去年增43%；債券通同期日均成交260億元人民幣，較去年增34%。

他稱，需要在股票、債券、財富市場開發更多人民幣計價產品，而互聯互通機制不斷增強，有助創造產品多元性，例如，開通南向債券通能為本港債市擴闊投資者基礎，從而使首次發行、二手交易都能吸引更多流動性，這能幫助加強點心債市場增長。