兩虛銀公布上半年業績 虧損續擴大

Livi Bank錄3億虧損 員工成本增

期內，Livi Bank錄得淨利息支出190.7萬元，對比去年上半年為淨利息收入1088.5萬元。主要因客戶存款較去年底大增1.87倍至9.2億元。由於開始推出貸款產品，上半年錄得客戶貸款647萬元。期內總經營收入僅50.4萬元，按年大減95%。Livi Bank上半年總經營支出多達3.08億元，當中員工成本按年增兩成至1.07億元。預期信用損失為57.7萬元。

WeLab Bank蝕逾2億 客戶存款增逾八成

至於WeLab Bank，上半年錄得淨利息支出439.6萬元，對比去年同期為淨利息收入212.9萬元，利息收入按年減55%，但利息支出按年大增32倍。客戶存款較去年底大增87%至20.71億元，同時亦錄得客戶貸款5257.8萬元。上半年總經營支出為2.2億元，按年多94%，主要是員工福利增近七成。預期信用損失為79.2萬元。