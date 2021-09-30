光刻巨頭艾司摩爾上調展望 受惠晶片需求激增 2025年收入料達2712億

由於半導體供應緊絀，美國政府試圖加強對半導體產業的調控力度，上周透露擬動用冷戰時代的國安條例——《國防生產法》，強迫業界交出各類晶片的庫存及銷售額等商業機密。部分相關人士恐此舉會削弱台積電（台2330）和三星電子（韓：5930）等大廠的議價能力。台積電股價昨跌2.36%，三星電子股價昨跌2.42%。

美要求交資料 半導體商憂泄露對手

美國商務部此前要求，半導體供應鏈相關企業在11月8日前自願提交晶片庫存、客戶名單等資料，否則將動用國安條例強制徵集數據，令韓國部分業界人士憂慮美國政府可能將其機密信息泄露給美國企業。

自新冠疫情去年爆發以來，汽車等行業對晶片的需求激增，除了半導體行業生意大增，用於製造晶片的光刻機亦需求急升。ASML表示，全球電子業的發展大勢，加上高利潤和蓬勃的創新生態系統，可望推動半導體市場持續發展。

美光警告：個人電腦需求放緩

ASML的客戶包括三星電子和台積電，後者為蘋果（美：AAPL）等生產晶片。路透社引述知情人士稱，三星電子接近敲定在美國得州威廉森縣（Williamson）興建晶片廠的計劃，涉資170億美元（約1326億港元）。隨着晶片製造商不斷擴大投資，例如台積電承諾未來3年內斥1000億美元擴大產能，ASML將從中受惠。ASML的股價今年迄今上漲70%。

不過全球最大DRAM及NAND記憶體晶片製造商美光科技（美：MU）警告，由於個人電腦（PC）製造商的需求放緩，影響其銷售額和利潤預測。美光預期，在截至11月底的第一財季，銷售額約為76.5億美元，經調整每股盈利約2.1美元，兩者低於分析師平均預期。美光股價早段跌1%。

不過美光認為，PC製造商的訂單放緩只是短暫問題。由於這些製造商也缺乏其他零件，意味它們無法大量生產，促使它們減少記憶體晶片的庫存。當供應鏈短缺情况緩解，對其晶片的需求亦會反彈。該公司透露，汽車和工業設備等市場急速增長，數據中心已成為其主要客戶。在截至9月初的2021財年，美光收入達277億美元創新高，金額是5年前的兩倍以上。

（綜合報道）

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