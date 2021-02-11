聯合航空計劃解僱近600無打針員工

該航空公司表示，將陸續解僱593名決定不接種疫苗的員工。聯合航空行政總裁柯爾比（Scott Kirby）與總裁哈特（Brett Hart）在一份備忘向員工表示，這是艱難的決定，但確保團隊安全一直是公司的首要任務，如果員工在正式解僱會議前接種疫苗，仍可保住職位。

接種疫苗將成新員工入職條件

另外，聯合航空收到一些員工以宗教或醫療緣故，提出豁免接種疫苗的申請。聯合航空稱，這些員工佔其6.7萬名美國僱員不到3%。該公司原定計劃由10月2日起，讓那些以宗教原因豁免施打疫苗的員工暫時無薪休假。不過由於該措施面臨員工提出法律挑戰而延後至10月15日實施。聯合航空表示，剔除那些尋求豁免的人，超過99%的美國員工已接種新冠疫苗。

該公司的發言人稱，計劃未來幾年招聘約2.5萬員工，接種疫苗將成為新員工的入職條件。

（綜合報道）

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