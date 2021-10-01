新世界擬加碼再捐農地助上車 鄭志剛：未聞中央指示 發展商有責任承擔更多

至今已捐4農地 可建2000單位

鄭志剛昨日提到支持政府多項增加住宅供應政策，包括集團已向政府提交計劃擬參與土地共享計劃，表明會積極參與公私營合作。他表示，集團自2017年起推出多項措施，例如推出首置計劃協助年輕人「上車」、日前成立社企「Build for Good建好生活」，冀結合商界、民間，聯同專家尋求新方案，增加住屋供應，幫助上樓及年輕人置業等。他又表示，單是集團捐出的4幅農地，已足夠提供2000個住宅單位供應，並正洽商再捐出兩至三幅農地項目。

事實上，今次地產商「貢獻」爭議，農地儲備似是風眼之一，截至今年6月底止，新世界於元朗、北區、沙田及大埔以至西貢的農地儲備，應佔面積約1637.29萬方呎，手持的新界農地面積，僅次於恒地（0012）及新地（0016）（見表）。

料明年港樓價平穩向上 升幅8%以內

儘管近期圍繞土地及住屋政策消息多多，鄭志剛說，新世界會繼續積極留意香港、大灣區的適合地皮，以及積極在港投地。他更表示繼續看好香港樓價，指在目前封關狀態下，本地住宅剛性需求仍然非常大，見到不少本地買家追捧買樓，估計明年香港樓價平穩向上，樓價升幅會在8%以內。在今年內的推盤計劃方面，他稱，當中包括黃竹坑站上蓋港島南岸及啟德合作項目，並預期2022/23年度在港售樓100億元。

在內地的地產發展項目方面，鄭志剛指出，單是大灣區已佔合約銷售65%。該集團亦計劃每年銷售200億元人民幣。自2016年起，該集團手上累計有8個舊城改造項目在手，共涉樓面180萬平方米，當中包括深圳西麗及廣州增城夏街村的項目，有條件發展「產城融合」項目，引入系內公司的教育、醫療及保險項目。

明報記者 陳偉燊