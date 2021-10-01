新創建上財年純利逾11億 按年升3.5倍

富通保險最快年底申內地牌照

新創建行政總裁馬紹祥表示，集團旗下富通保險正積極跟進申請內地保險牌照，預計於今年底或明年初正式提交申請，希望爭取於大灣區有良好的發展機會。

新創建上年度錄得收入約288.52億元，按年增長逾一成，當中建築業務佔逾五成；不過，按盈利能力計，道路及保險似乎表現較佳，兩者各佔集團上年度應佔經營盈利34.6%及18.6%，略高於建築業務。集團宣布派末期息每股0.3元。

新創建近年先後出售渡輪、巴士等非核心資產，執董何智恒表示，暫時無特別需要進一步出售資產，但會視乎市場情况再作研究。派息方面，他稱現時經濟環境仍有一定變數，集團需要審慎調配財政資產，會維持漸進的派息政策。

對於集團旗下飛機租賃業務在近年各國航空公司接近停擺下備受打擊，馬紹祥指出，行業最差時間已經過去，部分國家的內陸航線回復得不錯，加上集團有八成飛機為適合內陸航線的窄體機，相信在行業復蘇中有優勢。