8虛銀半年仍全蝕 5家錄淨利息支出 平安壹賬通銀行攻企業客 虧損最少

明報記者

綜合8家虛銀的成績表，以平安壹賬通銀行的虧損最少，上半年為1.17億元，而且虧損的擴大幅度亦最低，為24%。平安壹賬通銀行自去年9月底開業以來，均以企業客戶為主要目標，目前是唯一一家客戶貸款多於存款的虛銀。相比之下，專注零售業務的Mox Bank、Livi Bank及眾安銀行（ZA Bank）虧損繼續排在「首三名」，與去年全年無異。當中Mox及Livi更是半年已蝕逾3億元，增虧的幅度亦達到高雙位數。

Mox及Livi半年各蝕逾3億

以存款規模計，眾安仍排在首位，截至6月底共有77億元，Mox則有逾53億元，天星銀行（Airstar Bank）及匯立銀行（WeLab Bank）均有逾20億元，而近半年積極吸客的富融銀行（Fusion Bank）亦有逾17億元存款。

然而，存款作為銀行的負債，若未能轉化為收入，將為銀行帶來成本負擔。上述5家存款規模較大的銀行，其中眾安及天星錄得淨利息收入，其餘3家均錄得淨利息支出。連同Livi Bank及業務仍處於相當初期的螞蟻銀行（Ant Bank），上半年共有5家虛銀錄得淨利息支出。

錄得較高淨利息收入的眾安及天星，一來靠壓縮存款成本，截至6月底眾安的定期存款佔比只有24%，較以往佔大半有所改善。二來亦靠推動貸款增長以彌補開支，截至6月底，眾安及天星的客戶貸款金額分別為13.58億元及7.99億元，是全行較多。

眾安銀行客戶貸款額全行最多

零售業務投資額較大，較早開業的匯立銀行，目前定期存款佔比仍高達九成，貸款則剛起步，上半年為5000多萬元，貸存比率仍屬低單位數。同樣處境的是Livi Bank，目前客戶貸款僅600萬元。因此，兩者正積極推動貸款產品，匯立銀行在6月初宣布推出「GoFlexi」私貸產品；而Livi亦在5月推先買後付扣帳卡，冀在港推動「BNPL」的消費模式。