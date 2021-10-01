第三季科指跌逾25% 表現全球最差

恒指累計跌幅達14.75%

60隻藍籌股當中，僅10%在第三季累計錄得升幅，表現最佳是創科（0669）、蒙牛（2319）及比亞迪（1211），分別累升14.38%、6.82%及4.65%。表現最差的是濠賭股及科技股，金沙中國（1928）累跌51%，銀河娛樂（0027）累跌35.64%；瑞聲科技（2018）累跌36%、阿里巴巴（9988）及阿里健康（0241）均累跌35%。而受恒大（3333）事件拖累的中國平安（2318），第三季亦累跌三成。

分析：港股「有支撐力 無推動力」

雖然港股全季積弱，但近4天均造出陽燭，美股亦有調整，相較起來恒指跌幅較小。第一上海首席策略師葉尚志稱，港股市帳率已跌至近一倍，因此吸引部分資金撈入，但他形容港股是「有支撐力，無推動力」，早前造出的23,771點低位，未算穩陣，假期後恐再有沽壓。

昨日恒指低開169點，早段曾跌316點，但午後跌幅曾收窄至只有2點。收市則報24,575點，跌87點，全周均大致在24,500點或10天線附近徘徊。昨日成交亦僅1151億元，為3個月低。

此外，碧桂園服務（6098）受惠併購消息，昨日升5.9%，為表現最佳藍籌。阿里巴巴昨跌4.1%，是表現最差的藍籌，收報142.2元；小米（1810）受歐洲監管機構審查的消息影響，跌2.95%。