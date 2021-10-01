和譽開曼首日招股已足額

該股招股期至下周三（6日），將於本月13日掛牌上市，聯席保薦人為摩根士丹利及摩根大通。

每手25171元入場 本月13日掛牌

根據招股書，和譽開曼是次招股合共發售約1.41億股，當中國際配售及香港公開發售分別各佔約90%及10%，招股價介乎12.16元至12.46元，每手2000股，入場費約25,171.12元，集資最多17.5億元。所得款項一半擬用作研發兩種核心候選產品，用於治療癌症；28%用作研發其他臨牀階段產品；8.4%用作臨牀前研究；其餘用於建造上海的生產設施及一般公司用途。

保誠一手中籤率100%

另外，保誠（2378）昨日公布公開發售的分配結果，每股發售價定為143.8元，遠低於招股上限價172元，獲6323人認購，集資淨額約185億元。公開發售超購0.43倍，一手中籤率100%，所有甲組認購者的中籤率均為100%；有兩名「頂頭槌飛」大戶，抽中156.94萬股。

明報記者

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