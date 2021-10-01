8月H按選用比例97.5% 再創新高

月內市場實際按息低至1.36厘

中原按揭董事總經理王美鳳指出，8月份1個月拆息低企，月內市場實際按息低至1.36厘，造就H按優勢持續，由於9月份拆息再現11年半新低跌至0.06161厘，相信H按將繼續維持現有高選用比例。

數據顯示，8月新申請按揭貸款個案較7月份按月減少8.2%，至13,927宗。8月份新批出的按揭貸款額較7月份減少0.2%，至543億元。8月份新取用按揭貸款額較7月份增加0.9%，至396億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.03%，經重組貸款比率維持於接近零。

8月份新申請按揭按月減8.2%

至於存款方面，8月份認可機構的存款總額微跌0.1%。其中港元存款下跌0.3%。香港人民幣存款上升2.7%，於8月底為8427億元人民幣。8月份整體貸款與墊款總額上升0.3%，由年初截至8月底計上升4.6%。以年率化計算，8月份增長為3.8%，首8個月增長6.9%。