北燃藍天法證調查：鄭明傑涉多宗可疑交易

或導致逾15億人幣潛在經濟損失

據集團公告，法證報告指有22宗已審閱交易屬可疑交易，主要分成三類，包括股權投資，當中涉及收購及出售股權；投資資金及債務工具；以及其他資產挪用。當中股權投資佔12宗，鄭明傑涉嫌在簽訂收購協議前，指示財務人員向第三方支付大額誠意金、或是指示上市公司收購空殼公司，甚至透過抵押集團旗下的附屬公司換取貸款等。翻查資料，鄭明傑於2014年入主當時名稱仍為威力印刷的北燃藍天，並出任公司主席，將公司轉型成內地燃氣項目營運商，至2016年北控（0392）旗下北京燃氣入股並成為北燃藍天單一大股東，鄭明傑則改任公司聯席主席及行政總裁，直至2020年7月才轉任非執董兼副主席。

北燃藍天表示，集團特別委員會認為，法證報告提到的可疑交易以及集團蒙受的任何損失，實質是源於鄭明傑任內未能履行其受信責任。董事會亦同意，集團內部控制並未得到適當的執行、審閱及更新，甚或存在缺陷，已議決立即執行特別委員會提出改善建議。