民主黨內鬨 美基建法案恐難通過 道指高開後急挫逾400點 科技股靠穩

另外，昨晚公布的新申請失業救濟連續3周上升，至9月25日的一周共36.2萬宗，較市場預期的33萬宗為多，對上一周則為35.1萬宗。上一次該數據連升3周，已是2020年4月。美國第二季GDP增長終值為6.7%，較原先公布的6.6%調高0.1個百分點。美匯指數昨晚在94.29的高位徘徊，金價周初急跌之後，昨晚反彈，每盎司報1759.64美元，升33.27美元。

新申失業救濟連升3周 超預期

美國民主黨議員內鬨，令到原定9月30日通過的1萬億美元基建開支法案至截稿前仍懸而未決。總統拜登在周三與同屬民主黨的眾議院議長佩洛西及參議院多數黨領袖舒默召開緊急會議，研究怎樣在周四「箍票」。事緣早前民主黨兩院議員已同意，把基建法案與3.5萬億美元減稅、醫療、教育及氣候變化法案（下稱民生法案）綑綁投票。但屬於進步派的民主黨議員，擔心中間派的民主黨議員會在3.5萬億美元民生法案中作出修訂，於是威脅不會在9月30日限期前通過基建法案。

中間派憂3.5萬億美元加劇通脹

中間派民主黨參議員Joe Manchin周三重申，他擔心3.5萬億美元民生法案會令通脹進一步升溫，所以他認為醫療及教育的新開支應該要審查申請人是否確有需要援助。另一名中間派議員Kyrsten Sinema亦認為3.5萬億美元這金額太大。Manchin認為若規模縮減至1.5萬億美元，他會支持。Sinema則沒有明言縮減多少她會支持。二人的投票意向在參議院相當關鍵。進步派議員擔心該項民生法案未能按原有版本通過，所以威脅要先通過此法案，然後才支持基建法案。現時參議院民主、共和兩黨共有50名參議員，雖然有19名共和黨參議員支持基建法案，但目前不清楚這些來自共和黨的票是否足以抵消進步派民主黨議員的反對勢力。

參議院未有定案時，佩洛西周三表明會在周四在眾議院提出通過基建法案，但在進步派及中間派議員各不相讓之下，佩洛西的算盤恐怕未能打響，該法案在眾議院有可能被否決，或佩洛西要推遲表決。

（綜合報道）

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