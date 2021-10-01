中港通關無期 外資銀行家移駐內地

各家銀行拒絕向彭博置評。因為疫情緣故，銀行家現時每次來往中港兩地，需要各自隔離兩周，令每次出差到內地都需時2至3個月。

出入兩地要隔離 出差需時大增

內地去年增加開放金融市場，全球銀行都加強部署，香港跟隨內地實施嚴格的入境檢疫政策，加上內地不願放寬來往中港的限制，令銀行家轉離香港。目前不少銀行家是內地人，令他們遷移更為容易。

內地自2019年起，向連續在內地居滿183日的境外人士，按中國45%的稅率徵稅，遠較香港的15%稅率為高，銀行家移駐內地須繳交更高的稅率。不過消息人士指，一些專注於內地交易的銀行家自願移駐內地，務求在當地可更貼近客戶，賺取更多獎金以彌補稅款。據彭博社統計，在日本以外的亞洲地區，銀行有八成的投資銀行服務收入來自內地公司的交易。此外，亦有銀行家先到澳門隔離14日，再免隔離進入內地，以減少在內地隔離的時間。

（綜合報道）

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