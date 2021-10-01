物流受阻增成本 美「1元店」擬加價

引入凍肉等產品 推高單價

Dollar Tree首席執行官Michael Witynski表示，在現時的經濟環境下，人工、物流運費及通脹等成本壓力大增，故集團認為有必要對業務作出調整，並計劃將原有1美元為基礎的產品定價，提升至1.25美元及1.5美元，甚或其他略高於1美元的定價。他續稱，較高的定價基礎，有助集團引進其他凍肉、季節商品等新產品，從而吸引更多顧客購物。

至於集團2019年在店內增設「Dollar Tree Plus」貨架，並試行以3美元和5美元售賣貨品，未來亦將繼續在數百家分店設置。Dollar Tree共有7900間分店。

部分企業拒轉嫁成本 財政負擔增

美國供應鏈持續出現問題，並較官方預期引發更大、更長時間的通脹，增加消費者壓力。事實上，不少當地製造商均面臨更高成本，惟部分企業認為通脹僅屬暫時性，不願將相關成本壓力轉嫁予消費者，並與供應商持續協調，導致財政負擔更重。

（綜合報道）

[國際金融]