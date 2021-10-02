恒大9月銷售按年挫七成

首9月百強地產商銷售額 碧桂園居榜首

據中指院數據，今年首9個月，碧桂園以近6200億元的銷售額拋離其他內房商，而深陷危機之中的恒大，期內銷售額約4556.5億元，比對集團公布今年首8個月合同銷售約4386.5億元，意味9月銷售或僅得170億元資金回籠。恒大此前已表示銷售告急，6、7及8月銷售分別僅錄約716.3億、437.8億及380.8億元。

雖然恒大危機深重，但據《金融時報》則報道，不良債務投資者開始購買恒大債券，除了美國資產管理公司Marathon趁低吸納恒大債券外，美國基金公司Saba Capital、Redwood Capital、Silver Point Capital和Contrarian Capital也買入恒大債券。

恒汽子公司NEVS傳尋求脫離恒大系

此外，恒大汽車（0708）旗下瑞典子公司NEVS據報正尋求脫離恒大系，據外電引述該公司行政總裁Stefan Tilk稱，基於恒大可能無法解決危機，正與新的意向投資者或項目融資方進行討論。

恒大汽車於2019年收購NEVS，大舉進軍電動車市場，不過NEVS近期似乎亦受到恒大危機波及，早前已宣布裁撤約300名員工。