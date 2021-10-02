美股前晚大跌拖累 亞股全線下挫

日股跌至近1個月低位

日本股市跌至近1個月低位，日經平均指數昨天收報28,771點，跌681點或2.31%；總結全周表現，指數累跌1477點或4.89%。韓國股市同樣走弱，韓國首爾綜合指數收報3019點，跌49點或1.62%；全周累跌106點或3.39%。

美國眾議院周四推遲一項涉資1萬億美元（約7.8萬億港元）的基建法案投票，三大指數在9月最後一個交易日全線向下。

美基建法案押後投票 三大指數齊向下

道指周四大跌546點或1.59%，以全日最低位33,843點收市，標指跌51點或1.19%，收報4307點，納指則跌63點或0.44%，收報14,448點。總結9月，道指和標指均跌逾4%，納指跌超過半成。

台灣股市亦未能扭轉上月頹勢，加權股價指數昨天低開51點後，跌幅一度擴大逾400點，全日收跌363點或2.15%至16,570點，為逾一個月的收市低位。澳洲悉尼普通股指數昨天收報7486點，跌143點或1.88%。

中港股十一假期休市 A股下周五復市

因應十一假期，內地A股及港股昨休市。港股將於下周一（4日）復市，A股則有待下周五（8日）重開。