澳門9月賭收遜預期 官員：不預測十一黃金周表現

受過去兩月全民檢疫影響 旅客減少

統計澳門今年首9個月合共錄得博彩收入約677.87億元，按年升75.6%，但與2019年首三季有2203.97億元博彩收入相比，澳門年內賭收僅及疫情前三成。翻查過去一段時間澳門賭收表現，在去年十一重啟內地自由行簽注後，澳門賭收逐漸回升至70億至80億元水平，8月因全民檢疫大跌至約44.42億元，9月受月底再爆確診個案拖累。不少投行早前已發表報告，指受疫情及隔離措施影響，估計部分內地旅客會取消赴澳行程，10月賭收或再跌至8月份水平。

澳門經濟財政司司長李偉農昨日表示，疫情變化是意料之外，因此不會預測十一黃金周及賭場收入的情况。李偉農指出，澳門是一個外向型經濟體，旅客是一個非常重要的資源，當局一直堅持要做一個安全及適宜旅遊的城市，但疫情也不似預期，政府永遠需要作樂觀的面對，同時亦要作最壞的準備。