減經濟創傷 越南放棄「清零」防疫策略
文章日期：2021年10月2日
【明報專訊】為遏制新冠疫情，越南上季經濟受創。為緩和對經濟的打擊，越南政府決定放棄「清零」的防疫策略，放寬過去3個月在胡志明市實施的嚴格防疫限制。該市已放寬對人員流動及工廠生產的一些限制，並允許最多10人的聚會。若已完成新冠疫苗接種，又或曾染疫康復，則最多允許50人聚會。該市還將引入「綠卡」制度，為員工已接種兩劑疫苗的企業，給予更大的營運自由。
上季GDP大跌 跨國企業產鏈受打擊
胡志明市自7月8日起實施12小時宵禁等防疫措施，限制幾乎所有的人員流動，導致越南第三季GDP按年大跌6.17%，跌幅是該國有紀錄以來最大。部分外國投資者因而警告，嚴厲的防疫措施打擊工業生產，考慮將生產線轉移。封鎖措施對服裝及鞋類等勞動密集型行業的打擊最大，電子產品生產商也受到影響。在當地遭遇供應鏈問題的企業，包括蘋果（美：AAPL）、三星電子（韓：5930）、豐田（日：7203）及Nike（美：NKE）等。
從今年中開始，胡志明市等地的新冠變種病毒疫情爆發，暴露了當地政府在疫苗接種方面的不足。越南衛生部稱，截至周一，胡志明市超過1000萬的人口當中，近700萬人已接種了一劑新冠疫苗，近300萬人口接種了兩劑。