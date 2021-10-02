減經濟創傷 越南放棄「清零」防疫策略

上季GDP大跌 跨國企業產鏈受打擊

胡志明市自7月8日起實施12小時宵禁等防疫措施，限制幾乎所有的人員流動，導致越南第三季GDP按年大跌6.17%，跌幅是該國有紀錄以來最大。部分外國投資者因而警告，嚴厲的防疫措施打擊工業生產，考慮將生產線轉移。封鎖措施對服裝及鞋類等勞動密集型行業的打擊最大，電子產品生產商也受到影響。在當地遭遇供應鏈問題的企業，包括蘋果（美：AAPL）、三星電子（韓：5930）、豐田（日：7203）及Nike（美：NKE）等。

從今年中開始，胡志明市等地的新冠變種病毒疫情爆發，暴露了當地政府在疫苗接種方面的不足。越南衛生部稱，截至周一，胡志明市超過1000萬的人口當中，近700萬人已接種了一劑新冠疫苗，近300萬人口接種了兩劑。

（綜合報道）

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