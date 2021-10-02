Five9股東否決Zoom收購

Zoom股價回落 換股協議變不吸引

Five9發聲明表示，由於合併交易沒有獲得所需的股東授權比例，交易已經終止。Five9行政總裁特羅洛普（Rowan Trollope）表示，投資者對Five9的前景，以及其作為一家獨立公司的增長潛力充滿信心。Glass Lewis等諮詢機構均建議Five9股東反對收購交易，稱Zoom的前景隨着新冠疫情減退而有所轉弱。

司法部門質疑Zoom與中國關係

此外，美國司法部領導的跨部門委員會，也在調查Zoom對Five9的收購，理由是Zoom與中國的關係，可能為美國的國家安全或執法權益帶來風險。總部位於加州聖何塞的Zoom在中國僱有大量研發人員，並在中國設有數據中心。不過Zoom一直強調，其中國出生的行政總裁袁征擁有美國公民身分。

「印度版Airbnb」擬上市 融資逾80億

此外，獲軟銀（日：9948）及網上住宿租賃平台Airbnb（美：ABNB）投資的印度連鎖酒店營運商OYO Hotels & Homes，向印度證券交易委員會（SEBI）提交招股書草案，計劃通過首次公開募股（IPO），融資843億印度盧比（約88.6億港元），當中700億印度盧比（約73.5億港元）通過發行新股籌集，餘下將會是二級股票或現有股東出售的股票。OYO此前估值約90億美元（約702億港元），是印度估值第3大的初創企業。

（綜合報道）

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