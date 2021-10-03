長汽或購日產巴塞隆拿車廠

擬保留聘用約1300人

路透的報道指出，日產在巴塞隆拿的車廠約聘用3000名工人，其產業鏈間接聘用2萬人。當地工會指出，受影響人數實際有1600人，其他工人將會提早退休及作其他遣散安排。據稱，長汽對日產在巴塞隆拿其中一間大廠感到興趣，並計劃保留聘用約1300人，同時研究兼用兩間細廠。當地電動車生產商Silence及工程公司QEV Technologies有興趣徵用日產在當地兩間細廠發展，此前有份洽購的比利時車商Puch，則已經退出談判。日產於5月份公布關停巴塞隆拿廠房，作為業務重組的一部分，其在巴塞隆拿的車廠，最高峰時曾經在當地聘用約5000人。

若然長汽今次涉足日產巴塞隆拿車廠落實，將成為其在南歐的首個生產據點。該集團在俄羅斯、泰國及印度已設有車廠及組裝業務。現時長汽在歐洲，主要在德國及奧地利設有研發業務。《路透》較早前引述長汽表示，擬在歐洲市場推出小型電動車及混能的運動休旅車。