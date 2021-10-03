車隊缺油 影響救護服務

油站大排長龍的情境，喚起了部分英國人對1973年石油危機及2000年秋能源短缺的記憶。部分英國人則憂慮類似1978年底至1979年初的「不滿的冬天」（Winter of Discontent）事件重演。當時高通脹等經濟問題，令英國陷入混亂。多個行業相繼爆發工潮爭取加薪，貨車司機也加入罷工行列，令全國物流癱瘓，燃料及食品等供應短缺。當年的混亂局面，導致工黨政府民望急挫，並在1979年5月的大選，被戴卓爾夫人領導的保守黨擊敗。

英國當前的通脹急升，燃油短缺，已加重了英國低收入家庭的負擔。英國《觀察家報》委託調查機構Opinium進行的民調顯示，67%的英國選民認為，政府處理危機的方式很差。68%的英國選民認為，英國「脫歐」是導致物流混亂的部分原因。持這意見的受訪者，88%是「留歐派」選民，52%是「脫歐派」選民。

68%選民指「脫歐」致物流混亂

倫敦智庫「歐洲改革中心」（Centre for European Reform）的高級研究員洛威（Sam Lowe）稱，如果英國對其最重要的貿易伙伴歐盟設置貿易壁壘而不受任何影響，那就太奇怪了，「我們必須重新思考一切關於自由貿易的好處」。

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