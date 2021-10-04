年頭大家對今年的業務發展都很保守，我們公司的數碼營銷業務客戶對象雖然是大品牌，但也有着一定的影響。反而這一年來企業培訓的查詢及需求大增，不少企業除了拓展網上業務，也更放重數碼轉型後內部同事需要的知識和軟實力。我也慶幸我們除了策略和知識，也有很多實戰成功案例可以在培訓中結合分享，而不是單純的紙上談兵。

營銷策略知識的重要

在培訓的領域上，我有幸地教授過傳統Marketers、數碼營銷部門、銷售部門、大學生、企業家和計劃轉型的不同行業人士。最近我有一個很深刻的案例，反而發生在 一場客戶營銷案子中，我們演說案子後，數碼營銷的主管問我們策略的框架和研究策略的細節。其實這樣的情況發生過好幾次，都是在演說後被營銷部門的主管或同事查詢策略想更深入學習。我衷心很欣賞着重策略而不單純是執行的營銷人員，因為執行很重要，但執行背後的策略方向是重中之重。傳統的營銷知識，加一點轉化，其實還是十分切合數碼營銷的。

學習忘記學過的

倒過來我最近被邀請為一家大型企業做培訓，培訓部門要求焦點放在數碼營銷上，這是小弟的本業當然沒有問題，但我做這些題目的培訓時，除了案例我也很強調配合市場營銷的一兩個基本知識做強化，我本想在Harvard Business Review加入兩個案例，在闡述客戶旅程(Customer Journey)對傳統零售業轉化的策略，當客戶一聽到關於「客戶旅程」就關了耳朵，回應「聽過了」。我當然也不強求，但我心想每天對着不同客戶，為不同客戶鑽研營銷和客戶旅程的團隊，也不敢說自己完全了解客戶旅程轉化策略，這種自以為知的態度，往往窒礙了我們學習新的知識，這在數碼營銷領域日新月異的特性下，更顯重要。

有Unlearn才會再突破

學習重要，忘記學習過的也很重要。我沒有說錯，學習過的當然想記起來，但是以往學習過的，自己也得時刻警惕是否有更新，心知理論策略是否隨時代有改變。有 時越學得多越知得多，原來會成為學習新事物的障礙，如何到空自己像一個新人般學習，是一個人生的課題。我在前陣子一個網上課程中，有機會遇上Unlearn這本書的 作者 Barry O’Reilly，他提到企業家甚至乎每一個人，學習的三個過程Unlearn 到空自己忘記知識，Relearn重新學習，Break Through突破，就是這個意思。