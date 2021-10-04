7新盤近3200成交 「新香港人」佔兩成 分析：港投資空間比內地大 入市勢成常態

明報記者 林尚民

本報統計7個今年推出的主要新盤，包括晉環、揚海、會德豐及信置等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列、會德豐啟德GRANDE MONACO、恒地（0012）啟德THE HENLEY I、中海外（0688）啟德跑道區維港1號、新世界（0017）大圍柏傲莊III，截至9月底合共有3163個買賣登記（未扣除柏傲莊III已取消交易的單位），當中約638宗個案，買家登記名字以普通話拼音或中文寫法包括簡體字，另有小量為英語或其他國家拼音等，料為「新香港人」，佔整體買賣登記逾兩成。

21 BORRETT ROAD「新港人」買家逾六成

此外，「新香港人」入市逾億元豪宅，佔比更高，今年至9月底共有86宗逾1億元買賣登記，當中有36宗、即約41.8%由「新香港人」承接；其中長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD今年累售24伙，18宗已登記個案中，「新香港人」佔11宗，佔比達61%。

黃竹坑晉環揚海入市比例皆逾30%

至於作為港島新住宅供應重鎮的黃竹坑港島南岸，今年先後有兩個焦點新盤推出，包括9月開售的揚海，迄今已售約450伙，其中191個成交已於土地註冊處登記，本報發現當中61伙是由「新香港人」購入，佔比31.9%。

另5月開售的晉環，至9月底619個註冊登記中約212個買家屬「新香港人」，佔比高見34.2%，為今年「新香港人」佔比最高的大型樓盤。

不過，上述兩盤同獲本地老牌家族入市，土地註冊處資料顯示，百老匯電器家族就以約1.9億元連掃揚海7伙，而該家族今年5月亦以約2億元購入晉環8個單位，即合共斥資約4億元購入兩盤合共15伙（表2）。

九龍以維港滙系列佔23%最受追捧

九龍方面，以維港滙系列為例，同樣備受「新香港人」追捧，在已登記的480宗買賣個案，「新香港人」佔112宗，佔比23.3%。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，內地投資渠道比香港少，而內地樓市出現的管控措施香港均未出現，加上物業流轉性大，吸引他們入市。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑、美聯住宅部行政總裁布少明均認為，「新香港人」大都具一定財力，料不少人睇好全面通關後，香港樓價或出現強勁升幅，因而提早「偷步」入市。長遠而言，「新香港人」入市勢成常態。

[疫下樓巿破頂系列一]