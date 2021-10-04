名人紛入市 董建華首置購嘉慧園

土地註冊處顯示，董建華今年8月以1.6億元連車位購入中半山嘉慧園低層C室，單位實用面積3335方呎、實呎4.79萬元。當時他透過發言人回應，「單位在董擔任特首時，由政府租入供特首使用，董卸任後續租用作私人用途，近月得知業主出售物業遂決定購入。」

黃志祥鄭家成妻同購山頂嘉樂園

董建華是次只需付4.25%印花稅，意味以首置身分入市。資料顯示，董建華家族早於1971年已斥資約47.68萬元購入同層毗鄰D室，目前由其妻董趙洪娉等人擔任董事的一家公司持有。今次沽出物業之原業主，早於1982年390萬元購入，持貨39年，帳面獲利1.56億元，賺幅高達40倍。

至於黃志祥妻子楊素瓊，今年4月以1.038億元購入嘉樂園B座低層單位，實用面積2448方呎，實呎4.24萬元，楊素瓊同樣以首置身分入市；原業主1995年1420萬元購入，帳面賺8960萬元或6.3倍。

另鄭家成妻李倩琦，今年3月以逾1.22億元購入山頂嘉樂園B座中層單位，實用面積2448方呎，實呎約5萬元，惟當時李倩琦需付樓價15%印花稅；原業主2002年約2339萬元購入，帳面大賺約9900萬元或4.2倍。

曾指樓市瘋狂 陶冬2200萬購擎天兩房

事實上，約10年前曾指「樓市過於瘋狂」的瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬，3月亦以首置身分斥2200萬元購入九龍站擎天半島3座高層A室，實用面積632方呎2房戶，實呎3.48萬元。

[疫下樓巿破頂系列一]