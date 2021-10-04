支付寶銀聯互認 首批覆蓋85%淘寶商家

可在支付寶收銀台選擇「雲閃付」支付

在線下方面，支付寶表示，與銀聯雲閃付在多個城市實現收款碼掃碼互認，目前包括在北京、天津、廣州、深圳、成都、重慶、西安等全國多個城市已實現收款碼掃碼互認，計劃明年3月份覆蓋全國所有城市。

自9月份工信部提出互聯網公司要「解除屏蔽」後，科技企業陸續採取行動。此前，騰訊（0700）已公布，微信支付與銀聯雲閃付在支付、服務兩個層面推進互聯互通，與雲閃付App實現線下條碼的互認互掃，用戶可在全國省會城市通過雲閃付應用程式掃描微信收款碼完成支付。

就連兩大巨頭騰訊及阿里巴巴之間亦在互通，阿里旗下多個應用也接入了微信支付，包括餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等。內媒亦報道，京東（9618）及美團（3690）應用程式的支付界面，也包括微信支付及Apple Pay等等。此前，中央指出打通平台間的屏蔽，是反壟斷的其中一環。工信部在上月初召開「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，提出有關即時通信軟件的合規標准，要求各平台按標準解除屏蔽。