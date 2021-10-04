金界︰柬埔寨衛生部批准NagaWorld重啟

首三季大廳日均按押籌碼跌16%

集團同時披露，今年首三季大眾市場大廳賭桌平均每日按押籌碼為290萬美元，雖然營運時間較去年首三季少，但按年跌幅只為16.4%，集團指，是由於居住在金邊市的社區群體更優質博彩模式所貢獻。

而且，大眾市場分部的電子博彩機業務的表現更加出色，電子博彩機平均每日博彩總收入僅下滑8.2%，為29.4萬美元。而平均每日投入金額則下跌22.5%。

特選大眾部分，平均每日轉碼為611.5萬美元，按年跌21.7%，平均每日博彩收入28.5萬美元，按年跌7.9%。集團指是由於高負擔能力的商業移民群組似乎帶來更穩定的動力。

只開放予已接種2劑疫苗人士進場

至於轉介貴賓業務，則由於缺乏海外轉介活動而大跌，首三季平均每日轉碼為3222.9萬美元，按年跌60.7%；平均每日博彩總收入81.4萬美元，按年跌62.4%。

集團表示，重啟NagaWorld後，只開放予已接種疫苗（最少2劑）的人士進入NagaWorld綜合設施，所有進入NagaWorld綜合設施的人士均須即場進行快速抗原檢測，而檢測呈陰性者將獲發有效期為7天的通行證。

同時，NagaWorld的所有僱員須每7天接受檢測，綜合設施內必須使用衞生部批准的二維碼。