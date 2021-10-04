經濟波動與匯率 港大︰相關性很低
文章日期：2021年10月4日
【明報專訊】傳統理論認為，貨幣匯率受宏觀經濟，例如淨出口、通脹等決定，不過香港大學經管學院金融學助理教授劉洋近期與其他學者發表論文，以美元匯率為例，指經濟波動與匯率的相關性很低，實際上經濟更受是匯率雙方國家銀行的融資條件，和金融市場流動性決定。
更受融資條件和金融市場流動性影響
劉洋指出，相對出口結算，金融機構的交易金額更主導外匯市場，出口商為減低匯率風險也進行遠期合約的金融交易，因此出口對外匯的影響相對金融流動性為低。
相對於政策利率，劉洋指出匯率和流動性的相關度更高，可從銀行拆息與短期政府債務利率的利差反映。例如美國金融市場流動性減少令融資收緊，美國的銀行會減持其外幣持倉增加流動性，同時國際資本流入美國進行融資，令美元上升。當流動性回升後，美元上升預期便會減少。
此外，劉洋的研究亦顯示，當政府推行政策時，減少不確定性和政策風險，也有助匯率處於較強水平，以美元為例兩者相關系數為0.5，顯示關連較相當高。他指聯儲局貨幣政策透明，有助美元處於較強水平。
稱美聯儲貨幣政策透明 助美元強勢
去年聯儲局因應新冠肺炎疫情，將利率降至零水平，同時每月開展1200億元購債行動。劉洋指出美元匯率初期貶值較快，及後其實有所走穩，因為其他國家也會對美國貨幣政策作出反應，各國央行同時量化寬鬆。
市場普遍預期聯儲局將於11月開始減少買債，降低新增流動性，不過，上周銀行使用逆回購工具將淨餘資金存回聯儲局，達1.6萬億美元的紀錄，劉洋認為在美國市場流動性仍然充足，因此削減買債推升美元匯率的影響不是太大。