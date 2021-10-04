經濟波動與匯率 港大︰相關性很低

更受融資條件和金融市場流動性影響

劉洋指出，相對出口結算，金融機構的交易金額更主導外匯市場，出口商為減低匯率風險也進行遠期合約的金融交易，因此出口對外匯的影響相對金融流動性為低。

相對於政策利率，劉洋指出匯率和流動性的相關度更高，可從銀行拆息與短期政府債務利率的利差反映。例如美國金融市場流動性減少令融資收緊，美國的銀行會減持其外幣持倉增加流動性，同時國際資本流入美國進行融資，令美元上升。當流動性回升後，美元上升預期便會減少。

此外，劉洋的研究亦顯示，當政府推行政策時，減少不確定性和政策風險，也有助匯率處於較強水平，以美元為例兩者相關系數為0.5，顯示關連較相當高。他指聯儲局貨幣政策透明，有助美元處於較強水平。

稱美聯儲貨幣政策透明 助美元強勢

去年聯儲局因應新冠肺炎疫情，將利率降至零水平，同時每月開展1200億元購債行動。劉洋指出美元匯率初期貶值較快，及後其實有所走穩，因為其他國家也會對美國貨幣政策作出反應，各國央行同時量化寬鬆。

市場普遍預期聯儲局將於11月開始減少買債，降低新增流動性，不過，上周銀行使用逆回購工具將淨餘資金存回聯儲局，達1.6萬億美元的紀錄，劉洋認為在美國市場流動性仍然充足，因此削減買債推升美元匯率的影響不是太大。