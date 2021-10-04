《幫你格價》：iPhone 13分期鬥着數

中移動香港：享本地限速無限數據

當中以iPhone 13Pro Max 256GB作比較，如在中移動香港上台及出機，手機優惠價為9799元，較原價廉宜400元。申請人以指定信用卡分24期付費可享免息優惠，即月供408元。若選用30GB流動數據計劃及承諾最少使用服務期24個月，每月月費為198元，手機及月費計劃每月供款為606元，全期總開支為14544元。

當30GB數據使用完畢，可享本地限速無限數據，最高傳輸速度為1Mbps。另外，計劃包括3GB中國內地及澳門漫遊數據，及於三地免費接聽來電。

數碼通：使用2年退回33%機價再換新機

至於數碼通（0315）則推出「限時 Free Upgrade 」，選用指定5G月費計劃享優惠價購買手機，iPhone 13Pro Max 256GB價錢為9399元，較原價廉宜800元，但就要一筆過付款。如想月供手機，公司與恒生銀行（0011）推出「iPhone for Life」計劃，恒生信用卡持有人可以優惠機價及36個月免息免手續費分期購買新機。手機優惠價為9339元，較原價優惠860元，36個月平均月供260元。

該計劃的另一特點是在手機使用24個月後的首24天內退回，可享33%回購價值保證，即可退回3112元，以用作購買新手機。至於月費計劃方面，可選27GB、110GB、180GB、220GB及330GB。27GB計劃月費為238元，需簽訂24個月合約，連同18元每月行政費，即首24個月月供516元，第25個月至36個月月費視乎月費計劃是否上調。若月費維持不變，36個月的總成本為15504元。

3香港：匯豐卡易賞錢會員享額外數據

3香港同樣與恒生合作，推出「iPhone for Life 」計劃，可以36個月信用卡免息分期購買iPhone 13 Pro Max 256GB，每月供款為260元。月費計劃方面，30GB數據流量每月月費為288元，可選24個月或36個月合約期。如選擇36個月合約期，可選擇每月加58元享4.5G「任用數據王」及2000元手機現金券。如果匯豐信用卡持卡人可享每月額外10GB數據，若是MoneyBack易賞錢會員，可獲贈每月額外3GB數據及500積分。

假設申請人揀選24個月合約期，即首24個月月費連同18元行政費，月供566元。25個月至36個月月費視乎月費計劃是可上調。若月費維持不變，36個月的總成本為20376元。若同為匯豐信用卡持卡人及MoneyBack易賞錢會員，每月數據流量為43GB。

另外可選取20GB數據計劃，以匯豐信用卡及易賞錢會員登記，可每月額外享9GB，合共29GB，月費為248元及18元行政費，連同手機月供525元，36個月的總成本為18900元。

csl：先預繳後退款

以匯豐信用卡於csl新上台出機，iPhone 13 Pro Max 256GB售價為9399元，如選擇上台，一筆過預繳機價後，可於月費計劃中扣除機價，36個月合約期即每月扣除261元。12GB數據月費計劃為578元，扣除261元，即月繳317元，總成本為20811元。至於50GB數據月費計劃為636元，扣除261元，即月繳375元，總成本為22899元。

明報記者 黃清瑤

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