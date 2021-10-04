陸振輝：要避開四個壞習慣

首先是別熬夜。人生無法重新再來，今天熬過的夜，都是對未來的透支。人的最大錯誤，就是拿健康來換取其他身外之物。什麼事都可以重新再來，但如果身體垮了，一切都只是空談。說到底，人生拼的就是健康。

其次是別太懶惰。有人說「容顏在18歲之前由父母决定，18歲之後卻由自己負責」。想要青春常駐，就少不了對自己勤加保養，而運動就是性價比最高的保養方法，世界上沒有比結實的肌肉和緊緻的皮膚更美麗的衣服。

再其次就是不要胡思亂想。世上最不開心的一定是那些想得太多的人。想得太多就很容易讓簡單的問題複雜化，從而讓自己陷入無盡的煩惱之中。若總是對人和事耿耿於懷，就無法更好地把握當下、輕鬆前行，背負太多的雜念就注定不能行穩致遠。心中了無掛礙，人生就會自由自在。擁有豁達的心境，煩惱和焦躁才能離你而去。

最後是別隨便生氣。生活中難免會有壞情緒，但生氣過後，問題就會得到解决了嗎？很多時反而會不斷激化，進而一發不可收拾。當你冷靜下來就會發現，生氣是一件毫無益處的事，它不但會擾亂我們的心境、惡化我們的人際關係，還會摧殘我們的身心健康。

人生從來都不易，但心境卻可以改變人生。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]