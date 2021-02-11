何啟聰：騰訊捱沽 看淡Put 22240

網信辦等九部門聯合印發指導意見，提出防範算法濫用風險，市場憂慮或對電商股推廣產品的影響較大。有報道指內地在8月及9月未有批出任何新視頻遊戲許可，市場關注當局對遊戲內容的監管審批是否變得更嚴格。騰訊（0700）上周四偏軟，低位曾跌逾2%，但依然保持在450元以上，收市跌幅更收窄至不足1%。近期低位穩守的450元水平，或可繼續參考為支持，向上觀望能否上試480元水平。

不過當局收緊網遊審批早已屬市場預期之內，好友趁股價回軟作看好部署。看淡或可留意騰訊認沽證22240，行使價382.88元，2022年1月到期，實際槓桿約5.8倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]