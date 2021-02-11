摩根大通亞洲：債限滯脹風險升 納指沽10276

納斯達克100指數由2月中時的13800點水平，回落至3月時低位12200點水平，累積跌幅曾逾10%。

如投資者看淡納指表現，或希望對冲風險，可留意納指認沽證10276，行使價14200點，明年3月18日到期，可提供約6倍實際槓桿。看好的投資者則可參考納指購10252，行使價16000點，實際槓桿約16倍，今年12月17日到期。

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