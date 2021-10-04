陳永傑：租金上揚助穩樓價

租金上揚，對樓賈起到穩定作用，也有助租金回報率企穩，提高樓市吸引力。中小型單位(100平方米以下)售價指數按月跌0.2%，較大面積單位(100平方米或以上)售價指數按月則升1.19%。8月份私樓租金指數報182.2，按月上升1.56%，按年漲0.55%，首8個月租金累計上升近3.17%。

今年香港依然受到新型肺炎疫情影響，未能擺脫疫情，但經濟已經回復升勢，就業市場逐漸改善，租各所能承擔私樓租金能力有所提高。租金連續回升半年，對於租金回報率也有不少幫助。

儘管現時私樓住宅租金回報率普遍只得2厘至3厘，但已經比不少投資工具的回報率為佳。無可否認本港恒生指數市盈率不足10倍，但派息率只得2厘多，可能是與上市公司業績轉弱減少派息有關。股市風高浪急，近期本港股市走勢疲弱，即使有股息派發，如果股價出現明顯跌幅，蒸發的股價可能比派息更多，收到股息亦得不償失。黃金是沒有息率回報的投資工具，近月跌幅每盎司1800美元之後，無力反彈，在1700多美元範圍內爭持，反撲能力疲弱，可能就是欠缺息率回報的缺點所造成。

除了香港樓市相對平穩之外，世界各地樓價一般亦甚為堅挺，反映「磚頭」較受歡迎。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]