7萬買家兩年來藉林鄭Plan上車 高成數按揭佔總數達34% 家庭負債佔GDP見新高

明報記者 胡學能

特首林鄭月娥前年10月中於施政報告中公布為協助首次置業人士，會放寬按揭保險計劃的樓價上限，首置者可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，由400萬元升至800萬元，可申請最高八成按揭貸款的樓價上限由600萬元升至1000萬元。

上半年家庭負債增4.4% 增速加劇

據按揭證券公司向本報提供的數據顯示，新按保推出後，首置客敘做最高按揭成數（按揭成數80%或以上）的按保申請獲批總數，較舊按保時期大增，例如去年全年有3.3萬宗，比2018年4477宗增逾6倍。以往不受舊按保覆蓋的600萬元以上至800萬元、800萬元以上至1000萬元兩類樓價物業，截至上月15日分別有23,541名及9385名首置客提交敘做按揭成數80%或以上的按保申請獲批，至於整體千萬元或以下獲批80%或以上按揭成數的首置客合計66,050人，若以金管局網頁顯示相若時段新批出按揭貸款宗數共逾19.5萬宗計，佔比33.8%（見圖）。

然而金管局近日發布的貨幣與金融穩定情况半年度報告顯示，本港家庭負債佔GDP的比重，今年6月底再升至91.8%，再創有紀錄以來高位。上半年家庭負債增長4.4%，增速略高於去年下半年的3.9%。今年第二季收入槓桿比率亦升至91.8%的高位，遠高於其長期平均值。

大新：美最快明年加息 或損入市意欲

大新銀行（2356）高級經濟師溫嘉煒認為，全球主要城市的樓價因去年無限量寬導致上升，香港的按揭數據亦自然有增長，影響了家庭負債佔GDP比重數值，新按保措施亦為比重數值帶來影響，但他指出內地經濟不明朗、美國最快或明年進入加息周期等，都可能會影響入市意欲，該比重數值再升空間有限。

溫又指出，即使聯儲局未來一年減慢買債，惟本港融資成本仍維持相當低水平，且香港利息上升滯後美國，市場預期港元拆息不會升得太急，故料對家庭還款能力不會有太大影響。

華僑永亨銀行經濟師李若凡相信，政府前年放寬按保是因應樓市情况，樓價多年來不斷升，當時很少人能敘做高成數按揭。新按保推出後，可做到較高成數的物業供應多了，市民的選擇增加，申請按保情况自然增加。

李認為新按保推出前應已經過評估風險，且監管機構多年來有不少樓市調控措施，令樓市或銀行面臨的信貸風險都不太高，但政府如何在明天公布的施政報告調整未來樓市供應，則可能影響樓市前景。

[疫下樓巿破頂系列二˙完]