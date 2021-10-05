碧服：彩生活貸款到期未償 已轉讓質押股份

碧服日前宣布向彩生活收購持有旗下兩大物管品牌的鄰里樂控股，其中首期付款為23億元，碧服正與彩生活商討，是否將違約貸款視作支付收購的第二期代價。

花樣年2億美元票據未能如期付款

昨晚早前彩生活母公司花樣年（1777）亦發通告，指未償還本金2.06億美元(16億港元)的票據昨天到期，公司未能在昨天付款。花樣年繼續停牌。

此外，據彭博社引述知情人士報道，中國平安（2318）正考慮出售北大方正集團的人壽保險業務，目前正與財務顧問研究潛在出售事宜，估計相關業務價值高達10億美元（約78億港元），據報已有其他保險公司和投資基金初步顯示有意收購業務。惟平保隨後回覆本報查詢時表示，「沒有這方面信息」。知情人士又透露，現時有關事宜仍處於初期階段，平保尚未作出最終決定。若有關事件屬實，這將是方正集團在法院主導重組後首次出售業務。方正集團此前陷入財困，於今年初向法院宣布申請破產重組，平保於5月份充當「白武士」，以370.5億元至507.5億元對價，購入重組後的方正集團51.1%至70%股權。