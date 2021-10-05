電盈開新公司統籌節目藝人 自負盈虧研攻海外

魯庭暉掌帥印 吸TVB兩前高層

電盈更吸納「對家」電視廣播（0511）（TVB）舊將，委任TVB前業務總經理鄭善強為ViuTV高級顧問及香港電視娛樂副主席，惟後者仍有待公司批准。集團預計，鄭善強能夠因應內容業務和ViuTV的增長及變現能力，提供戰略意見及長遠戰略路線圖。

另無綫前副總經理（戲劇製作及節目）杜之克在上月初離開TVB後，亦「過檔」電盈旗下俗稱「黃Viu」的OTT平台。電盈表示，隨「黃Viu」早前宣布創建Viu Originals單元，加上平台的新人事調動，相信兩個內容創建團隊可以互補，在內容創作領域上繼續擴展。

電盈媒體集團總經理兼Viu行政總裁李凱怡在信中表示，媒體行業已發生巨大變化，平台和內容均需要開發自己獨特的多方面商業模式，故現時有必要進一步發展其內容和人才創作，並繼續緊密服務ViuTV平台業務和香港觀眾的需求。

ViuTV近年憑藉自家製作，以及力捧的兩大男團MIRROR和ERROR大獲好評。電盈此前在上半年業績提及，這項「燒錢」多年的免費電視業務有望「在不久將來」扭虧為盈；至於幾近收支平衡的OTT業務明確預料有望明年轉賺，並透露有潛在上市計劃，或進一步引入策略投資者。