莊士投資債券蝕3.6億

稱未影響現金流

期內，莊士機構預計截至9月底止半年，將錄得債券投資利息收入約1.282億元、出售及贖回債券投資之已變現虧損約1230萬元，及債券投資之未變現公平值虧損約5.637億元。經扣除非控股權益所佔約8360萬元，綜合淨為虧損約3.642億元。在其賬目內，「公平值反映於損益之金融資產」的高收益債券投資共約33.34億元，當中有21.148億元及12.2億元，分別屬於莊士機構的附屬公司及莊士中國所有。

至於莊士機構持股60.71%權益的莊士中國，預計將錄得債券利息收入約4810萬元、出售及贖回債券投資之已變現虧損約490萬元，及未變現公平值虧損約2.559億元，綜合後淨虧損約2.127億元。另其已於5月完成出售番禺物業項目，代價約15.7億元人民幣，預期產生龐大收益淨額。