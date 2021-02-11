OPEC+無增產 紐油見7年高

道指早段跌350點 科技股全挫

市場憂慮通脹加劇將增加聯儲局的「收水」壓力，債息高企，美國10年期國債孳息率在1.5厘徘徊。美股三大指數早段下滑，道指跌350點，標普500指數跌逾1%，以科技股為主的納指跌逾2%。Facebook（美：FB）、蘋果（美：AAPL）、輝達（美：NVDA）、亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）及Alphabet（美：GOOG）等主要科技股早段全線下滑，跌幅介乎2.5%至4%。亞馬遜早段的股價抹去全年升幅。Twitter（美：TWTR）早段股價則挫5.8%。

OPEC+在7月同意，每月將平均日產量提高40萬桶，至少直至2022年4月為止。OPEC+的最新協議，維持上述產量政策。由於環球經濟從新冠疫情恢復，加上颶風吹襲美國墨西哥灣影響產油，油市供應顯著趨緊。天然氣價格飈升，也可能促使能源行業改以原油發電。沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）（沙特：2222）指出，天然氣危機已提振石油需求，稱每天原油消耗量已增加約50萬桶。

未來兩月石油需求超供應

OPEC+的模型顯示，未來兩個月石油需求將超越供應量。不過消息人士稱，OPEC+傾向維持現有政策，不想有重大動作，以防北半球入冬後再有新一波疫情。市場人士指出，美國頁岩油生產商投資不足，難以迅速提升產量，OPEC+的產量政策將會是未來幾個月影響油價的主因。

（綜合報道）

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