吉利旗下富豪汽車瑞典上市

據報估值達1950億 超越雷諾

受金融海嘯影響，福特汽車（美：F）於2010年以18億美元（約140億港元）的價格，將富豪出售給吉利。吉利在今次的IPO可能出售數量未明的股份，富豪沒有說明吉利將保留多少股份。不過吉利此前曾表示，任何股份發售後，它可能仍是富豪的主要股東。今次集資所得，將用於推動富豪向電動車業務轉型，並將投資於歐洲、美國和中國的電池供應，以及自家引擎生產。富豪昨表示，其今年頭9個月的銷量增長了18%，達到530,649輛。

此外，電動車大廠特斯拉（Tesla）（美：TSLA）克服了供應鏈的阻滯，第三季在全球的電動車交付量達24.13萬輛，刷新交付紀錄，刺激特斯拉早段股價逆市向上，午夜前股價升2%，早段曾升穿每股800美元。特斯拉至今已完成全年交付目標，即比去年近50萬輛的交付量，增加50%以上。

（綜合報道）

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