星凱‧堤岸折實均呎近1.9萬推268伙 低大圍柏傲莊III 5月首批約6% 1房折實617萬起

明報記者 陳寶恩

樓花期約18個月的星凱·堤岸，首張價單涉268伙，當中1房62伙，實用面積331至348方呎，佔首批約23%；2房132伙，實用面積462至573方呎，佔49%；3房74伙，實用面積673至945方呎，佔28%。價單售價介乎726.4萬至2399.3萬元，實呎18,577至25,389元，提供120天、360天及建築期3種付款方式，其中120天即供最高折扣15%，折實價617.4萬至2039.4萬元，折實實呎15,790元至21,581元。建築期最高折扣為11%，與即供相差4%樓價折扣。以定價計，整批單位市值32.5億元。

較同區御龍山二手呎價高6%

入場單位為1座6樓F室，實用面積331方呎1房，折實價617.4萬元，折實實呎18,653元。呎價最低則為1座6樓H室，實用面積568方呎2房，折實價896.9萬元，折實實呎15,790元。整批單位折實平均呎價18,888元。比較同屬鐵路沿線大圍站柏傲莊，去年10月首批折實均呎18,921元，星凱·堤岸僅略低約0.2%；若比該盤今年5月推出的第3期，首批均呎19,999元，亦只有5.5%折讓。同區二手屋苑方面，御龍山近期平均呎價約17,790元、銀禧花園呎價約15,640元、駿景園呎價約15,013元，星凱·堤岸則高出約6%至26%。

中洲陳志興：短期公布銀行按揭安排

中洲置業行政總裁陳志興形容，首批開價是「深鐘興奮價」，意指項目由火炭站出發，6站可達深圳口岸，經即將開通的沙中線，7站可達金鐘。對於近日內房恒大（3333）陷入財困消息，本港銀行收緊個別新盤的按揭安排，而中洲置業來自內地，市場關注星凱·堤岸的樓花按揭，是次項目首張價單，發展商未有提供按揭。陳志興回應，香港各大銀行都支持項目推盤，項目開價後會將價單資料通知銀行，並隨即安排按揭，料短期公開細節。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目短期內收票，料推出實體及網上收票方便準買家，最快下周開售。問到項目加價空間，陳志興稱，近期新界地皮每呎樓面地價過萬元，相信未來開售呎價將過2萬元，認為項目首批折實實呎15,790元起，具有上調空間。楊又稱，項目推盤部署上無考慮施政報告，但業內人士認為，土地房屋供應增加利香港經濟活動。另外，楊預期，樓價今年將升5%至8%。