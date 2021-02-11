LP10趁勢加推101伙 折實均呎逼1.9萬

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，LP10加推6號價單，涉及101伙，實用面積447至1526方呎，涵蓋2房至4房，最高20.5%折扣，折實823.2萬至2879.6萬元，折實實呎17,211至20,855元。折實均呎18,751元，比上月底公布的5號價單折實均呎17,436元高約7.5%。

2房折實823萬入場 周六再推183伙

入場單位2B座1樓D室，實用面積452方呎2房戶，折實823.2萬元，折實實呎18,212元。新價單首推41伙1A座C室標準戶，3房1套間隔，享藍塘海峽至港島東海景，實用面積921或922方呎；同時首推20伙1樓連平台特色戶。許謙讓表示，項目落實周六（9日）發售183伙，當中158伙出價單，實用面積447方呎至1526方呎，涵蓋21伙2房、104伙3房，及33伙4房。另25伙海景4房雙套戶招標，實用面積1203至1523方呎。

尚宜30伙全推 暫收650票

大鴻輝集團上水尚宜落實同樣周六早上9時起開售全盤30伙，周四下午截票。大鴻輝集團執行董事曹展康稱，項目銷售採用一人一票方式，惟臨近截票，出現個別人士重覆入票的情形，他期望準買家及代理遵守入票規則；他透露，整理票數後，項目昨單日收80票，整體已收650票，超額約20倍。尚宜上周開價，全數30伙屬開放式及1房單位，實用面積138至259方呎，最高12%折扣，折實價242.88萬至512.42萬元，折實實呎15,986至20,750元，全數低於600萬元，折實均呎18,454元。

KOKO RESERVE伙中銀推綠色按揭 買家可獲6888現金回贈

會德豐藍田KOKO RESERVE將於周六招標28伙，1期KOKO HILLS亦開售100伙。會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO RESERVE與中銀香港合作，推出綠色按揭計劃，即免卻紙本文書，改用電子形式。中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮表示，項目買家凡經中銀香港申請綠色按揭，將獲6888元現金回贈。