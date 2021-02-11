麗展3.28億購窩打老道116號

恒地相關人士 4533萬購唐人新村農地

事實上，多家發展商經已插旗區內（見圖）。地皮原業主為榮多有限公司，公司董事包括裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的長子羅守弘等，並在2011至2013年分階段購入，共涉資約2.13億元，即沽出物業帳賺約1.15億元或54%。

此外，正當市場關注，今日施政報告有機會公布新界北發展大計前，土地註冊處顯示，元朗唐人新村一籃子約5.2萬方呎的農地，早前以4533.45萬元易手，買家為佳敏國際有限公司，公司董事包括恒地（0012）創辦人「四叔」李兆基的妹夫關乃雄等。

另外，均輝集團今年8月向興勝創建（0896）以6.28億元購入的觀塘大業街1號禧年大廈，以及集團持有的偉業街111號均輝中心，最新向城規會申請放寬地積比率，由12倍增加20%至14.4倍，擬建1座30層高的商廈，樓面約14.4萬方呎；另建築物高度由現時100米（主水平基準以上），增加近20%至119.5米。

均輝重建觀塘兩物業 涉逾14萬呎樓面

商用物業市場方面，市場消息稱，中環擺花街嘉寶商業大廈高層地下1至7號舖，面積4043方呎，原業主連租約以7500萬元放售，近日議價後以7000萬元手，呎價約1.73萬元。租客為雪糕店，月租約18.3萬元，租金回報約3.1厘。原業主2007年8月以2028萬元買入，帳面獲利4972萬元或2.5倍。

中環擺花街舖7000萬沽 14年升2.5倍

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平回顧今年第三季商業物業時表示，今年第三季甲廈的租賃成交涉約130萬方呎，令其負吸納量由逾30萬方呎，下跌至11.9萬方呎，雖然租賃活動有改善，但這已是連續8個季度出現負吸納量，成歷來最長的下跌周期，而上季甲廈整空置樓面達900萬方呎創出新高紀錄。