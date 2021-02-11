新香港人1200萬購上水洋房 繳360萬辣稅

方便愛女上學

利嘉閣地產高級經理羅富欽表示，嘉麗山莊單號屋，實用面積1473方呎，3房套連工人套間隔，享內園正池景、開揚山景及樹林景觀，新近以1200萬元沽出，實呎8147元。原業主於2009年6月，以約688萬元購入上述單位，持貨約12年，帳面獲利約512萬元或約74%。

現居內地 透過「回港易」返港入市

他表示，買家持香港身分證未滿7年，屬「新香港人」，現居於內地，其女兒則屬「跨境學童」，過往每日返學及放學均要往返深圳，但疫情下只可租住酒店，而買家見女兒即將應考DSE，希望讓女兒有安定居所，故疫情期間透過網上平台與代理接觸，最新經「回港易」來港入市，並需付樓價三成、即360萬元辣稅。

移民顧問：近八成「新香港人」擬買港樓

事實上，據美聯移民顧問於9月27日至30日，透過微信及微信群組訪問旗下尚未成為、以及即將成為「新香港人」的內地客戶，合共獲得約280個回覆。結果發現，當被問及「如閣下未有香港永久居民身分，現時會否考慮買樓」時，有24%受訪者表示，會考慮於現階段買入香港物業，代表即使客戶未獲得香港永久居民身分，仍願意考慮額外繳付總共高達30%的印花稅去買樓，反映香港物業對內地買家的吸引力。

另一方面，當被問及「如閣下已經擁有香港永久居民身分，現時會否考慮買樓」時，高達78%的受訪準「新香港人」表示，現階段會考慮在香港投資買樓，可見他們看好香港樓市前景，尤其近年中央政府提倡「房住不炒」，並以不同措施穩定樓市，相信更多購買力將「輻射」至香港，帶動香港樓市表現。