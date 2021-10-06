星展香港：還息不還本中小企減

張又表示，經過18個月疫情，本地寫字樓租金目前按年跌了20%至25%，中小企業務有復蘇迹象，且銀行拆息低企，營商客觀條件較此前有利，今年首8月，該行的中小企貸款金額按年增長四至五成，其中六成是與拓展新業務有關，惟坦言未完全恢復至前年水平，較前年仍跌約10%。

對恒大零貸款

他說，未來中小企貸款業務增長要視乎經濟復蘇情况，本地零售業今年首3個月有復蘇，消費券推出後，零售、百貨、餐飲業都復蘇得快，都令該行認為未來12至18個月，中小企貸款會有樂觀增長，今年增長大主要是去年低基數效應，希望明年中小企貸款能維持介乎15%至20%增長，並預計該行的整體商業銀行貸款今年錄低單位數按年增長，明年料有低雙位數增長。

市場關注香港銀行對恒大敞口情况，張建生表示，星展香港對內房放貸策略保守，客戶集中央企及數間較大型的民企，大多符合「三條紅線」要求，且沒有對恒大（3333）的貸款。