9月強積金人均蝕7098元

日股基金錄3.57%回報 其餘全蝕

積金局重申，強積金乃長線投資，成員毋須過分擔心短期的市場波動，切忌試圖捕捉市况。

9月各類別基金中，以香港股票表現最差，跌4.52%，大中華股票基金跌4.25%。今年表現較佳的美國股票，亦跌3.96%。相對之下，去年跑輸大市的債券基金表現較平穩，9月份港元債券基金跌0.89%，環球債券基金跌1.27%。總結第三季，香港股票基金亦是表現最差的基金類別，期內累跌14.08%，年初至今則跌8.79%。相對美國股票基金第三季仍有1.38%的升幅，年初至今回報為賺15.66%。

按個別基金計算，402隻基金中，僅有11隻在9月份錄得正回報，表現最佳的是東亞的日本股票基金賺4.31%。除3隻日本股票基金外，其他保本和貨幣市場基金均賺不到0.1%。表現最差的是宏利的歐洲股票基金，虧損7.58%，港股基金之中，表現最差則為永明富時強積金香港指數基金，虧損5.56%，同期恒指跌5.04%。