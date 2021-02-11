WeChat PayHK譚樂文過檔數碼通任副CEO

公司表示與譚樂文訂立一項僱傭合約，將獲取預期為每年750萬元的現金酬金及400萬元的一次性補償，以彌補其因辭任現職而失去的若干福利。

年薪750萬 並獲400萬一次性補償

另根據其購股權計劃條款，在未來獲得所需的批准後，譚樂文將獲授購股權以認購400萬股數碼通股份。

以數碼通昨天收報4.45元計算，該批購股權涉及市值最多1780萬元。

數碼通預計，譚樂文在科技和互聯網領域的業務表現和領導才能，能夠帶領公司在5G及住後的領域中加速擴展。

資料顯示，自2010年加入騰訊以來，譚樂文一直從事發展包括社交網絡、線上廣告、電子支付、線上娛樂和雲計算在內的多個領域的國際業務；以及推動B2B和B2C業務擴展。

在加入騰訊前，譚樂文曾在雷曼兄弟及瑞信工作。