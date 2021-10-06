匯豐︰千禧世代新客增三成
文章日期：2021年10月6日
【明報專訊】面對虛擬銀行的挑戰，匯豐近年針對年輕客戶群推出不少服務，並逐漸收效。香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹昨日表示，在香港，今年上半年的千禧世代（匯豐定義為18至34歲）新客戶數量按年增長逾30%，佔銀行今年上半年新客戶總數近半，該行今年截至8月，透過數碼渠道開戶者，有76%屬千禧世代，他相信未來客戶增長需要聚焦於千禧世代客戶，該些客戶亦是匯豐亞洲財富策略的重要一環。
「匯豐 Trade25」專攻18至25歲客戶
該行推出「匯豐 Trade25」、「匯豐理財達人」、升級版「FlexInvest靈活智投」，應對年輕客戶的銀行和投資需要，其中「匯豐 Trade25」是專為18至25歲年輕投資者至設，月費25元，可透過手機應用程式每月買賣交易額25萬港元內的港股、美股和中國A股而免股票佣金及免平台服務費。
「FlexInvest靈活智投」去年1月推出，匯豐指至今已錄11萬宗交易，截至上月，管理資產規模比去年底增103％。匯豐財富管理及個人銀行業務香港區客戶財富管理主管安博哲透露，會為該服務引入更多基金供客戶選擇，例如尋求引入可持續投資的選項。