東亞聯豐旗下5基金 重組為開放式基金

東亞聯豐稱，該5隻基金包括東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐環球靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金，將歸入東亞聯豐投資系列開放式基金型公司。

OFC能以公司名義保管資產

公司行政總裁溫婉容表示，去年已推出首隻積極管理的OFC基金，名為東亞聯豐亞太區債券基金，公司將繼續回應投資者訴求，開拓不同主題或概念的基金。她又表示，相信未來會有更多OFC基金成立，以捕捉跨境理財通計劃的機會，並為內地投資者提供更多投資選項，對本港整個基金行業價值鏈的競爭力會有所提升。

本港的OFC制度在2018年7月設立，今年獲成為財政預算案中四大金融業市場資助計劃的其中一員，惟截至今年4月底，僅13間公司在港成立。OFC是一種以公司形式在港註冊成立的開放式基金，是一個獨立的法人或實體，設有董事局，能夠以公司名義保管資產；而單位信託基金則要求有基金受托人保管資產。