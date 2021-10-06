銀保監要求 保障煤電企業合理融資

銀保監督促銀行保險機構特別是開發性、政策性銀行，國有大型商業銀行，全國股份制銀行，全力做好今冬明春能源電力保供金融服務工作，滿足能源電力供應合理資金需求。對符合支持條件煤電、煤炭、供暖等企業建立快速響應機制，開闢綠色辦貸通道，優先安排貸款審批投放。

同時，要指導銀行保險機構積極配合地方政府，支持山西、陝西、內蒙古、新疆等煤炭主產區和重點煤炭企業增加電煤供應。支持鋼鐵、有色金屬等傳統產業改造升級。對短期償付壓力較大但符合支持條件的企業或項目，在風險可控、自主協商的基礎上，可予以貸款展期、續貸。

稱嚴防銀行保險資金影響商品市場秩序

銀保監又提到，要嚴防銀行保險資金影響商品市場正常秩序，嚴禁挪用套取信貸資金或繞道理財、信託等方式，違規參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品投機、牟取暴利。嚴禁銀行保險資金違規流入股市、債市、期市，影響大宗商品價格，避免脫實向虛、空轉套利。嚴禁對符合支持條件煤電、煤炭等企業和項目違規抽貸、斷貸。