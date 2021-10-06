高盛資產管理：投資要追上千禧世代需求喜好

千禧世代是首批數位原生世代（Digital Natives），他們誕生於互聯網及智能手機的年代，在成長環境中，他們早已習慣數碼科技及互聯網技術，對創新科技持開放態度。舉個簡單例子，汽車面世後，用了60年時間才成功售出500萬部，家中電視機要用20年多年才達到這個銷售目標。

迎合Z世代消費喜好企業 潛在回報較佳

但某社交媒體及數年前一款風靡全球的手機遊戲，卻分別只用了一年及90日的時間，便累積到500萬用戶，反映現今世代對新科技的接納速度十分驚人。消費偏好的轉變，為全球傳統企業帶來顛覆性的影響，令企業有迫切需要進行數碼轉型，來迎合千禧世代的渴求。不過，這個過程也創造了不少機遇，那些更貼近這個世代消費喜好及行為的企業，長遠來說會有較佳潛在回報。故高盛推出千禧世代基金剛好捕捉了這個趨勢，而年初至今回報已逾13%。

高盛相關基金年初至今回報逾13%

投資千禧世代主題主要包括醫療保健、可持續發展、數碼轉型、新興市場及Z世代，目標群組為1980年至1999年出世的人士，該群年輕人消費力量強大，林宗賢表示，今次疫情之下，各國及企業實施在家工作或網上會議，以減少人群聚集，經過年多疫情後，大家習慣了網上消費及娛樂，其中千禧世代屬互聯網上消費力最強的一群。林宗賢續稱，「疫情亦推進網購、遙距學習及工作、串流影片，甚至網上交友等的發展。這些轉變已重塑所有人的生活方式，相信疫後也將會持續，具有可擴展網上業務的企業，長遠將繼續跑贏大市。」

嶄新主題 吸引鍾愛新概念投資者

千禧世代是有意識的消費者，並較傾向於生活體驗，他們關注可持續發展，意識到氣候問題的影響，希望透過自身的消費決定來盡一分力，諸如環保包裝物料、再生能源、肉類替代品等均成為千禧世代的消費目標。他們亦傾向旅遊、出外用餐及觀賞現場娛樂，能提供這些體驗的企業，自然成為最受千禧世代歡迎的公司。

該基金選股時着重高質量業務、強勁收入增長、穩定現金流及經驗豐富的管理層等企業，由於基金沒有指標限制，故可以將增長股及價值型股都納入基金組合。陳玉冰表示，引進千禧世代投資主題基金，主要從幾方面考慮，「千禧世代比上一代更信任科技，所以首要考慮的是科技型消費，在這個超互聯的世界，促進物聯網、電子商貿、金融科技、電動車、數碼轉型發展的企業」。

此外，他們也着重個人生活及飲食方式的健康，因此帶來一系列嶄新的醫療保健需要，包括基因編輯、精準醫學、運動健身等。這個主題在香港市場較嶄新，吸引鍾愛新概念的投資者。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]