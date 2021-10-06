高盛資產管理：投資要追上千禧世代需求喜好
文章日期：2021年10月6日
【明報專訊】新冠病毒肺炎疫情在2019年開始爆發，令人與人之間的距離變得「這麼近那麼遠 」，無論限聚令或在家工作，由開始時不適應到逐漸習慣，今天科技真的幫了很大的忙。因為生活習慣改變，我們愈來愈離不開科技，高盛亦順應市場變化推出「高盛全球千禧世代股票投資組合」。高盛資產管理基本面股票基金經理林宗賢及高盛資產管理香港零售客戶業務主管陳玉冰接受訪問時表示，今時今日千禧世代作為消費力最強的一群，該基金的投資組合便是分析他們喜好而發掘具潛力的企業。林宗賢表示，千禧世代喜好多與眾不同，無論消費及生活品味方面都趨向個人化，只要捕捉這代人的喜好，企業增長潛力會十分龐大。
千禧世代是首批數位原生世代（Digital Natives），他們誕生於互聯網及智能手機的年代，在成長環境中，他們早已習慣數碼科技及互聯網技術，對創新科技持開放態度。舉個簡單例子，汽車面世後，用了60年時間才成功售出500萬部，家中電視機要用20年多年才達到這個銷售目標。
迎合Z世代消費喜好企業 潛在回報較佳
但某社交媒體及數年前一款風靡全球的手機遊戲，卻分別只用了一年及90日的時間，便累積到500萬用戶，反映現今世代對新科技的接納速度十分驚人。消費偏好的轉變，為全球傳統企業帶來顛覆性的影響，令企業有迫切需要進行數碼轉型，來迎合千禧世代的渴求。不過，這個過程也創造了不少機遇，那些更貼近這個世代消費喜好及行為的企業，長遠來說會有較佳潛在回報。故高盛推出千禧世代基金剛好捕捉了這個趨勢，而年初至今回報已逾13%。
高盛相關基金年初至今回報逾13%
投資千禧世代主題主要包括醫療保健、可持續發展、數碼轉型、新興市場及Z世代，目標群組為1980年至1999年出世的人士，該群年輕人消費力量強大，林宗賢表示，今次疫情之下，各國及企業實施在家工作或網上會議，以減少人群聚集，經過年多疫情後，大家習慣了網上消費及娛樂，其中千禧世代屬互聯網上消費力最強的一群。林宗賢續稱，「疫情亦推進網購、遙距學習及工作、串流影片，甚至網上交友等的發展。這些轉變已重塑所有人的生活方式，相信疫後也將會持續，具有可擴展網上業務的企業，長遠將繼續跑贏大市。」
嶄新主題 吸引鍾愛新概念投資者
千禧世代是有意識的消費者，並較傾向於生活體驗，他們關注可持續發展，意識到氣候問題的影響，希望透過自身的消費決定來盡一分力，諸如環保包裝物料、再生能源、肉類替代品等均成為千禧世代的消費目標。他們亦傾向旅遊、出外用餐及觀賞現場娛樂，能提供這些體驗的企業，自然成為最受千禧世代歡迎的公司。
該基金選股時着重高質量業務、強勁收入增長、穩定現金流及經驗豐富的管理層等企業，由於基金沒有指標限制，故可以將增長股及價值型股都納入基金組合。陳玉冰表示，引進千禧世代投資主題基金，主要從幾方面考慮，「千禧世代比上一代更信任科技，所以首要考慮的是科技型消費，在這個超互聯的世界，促進物聯網、電子商貿、金融科技、電動車、數碼轉型發展的企業」。
此外，他們也着重個人生活及飲食方式的健康，因此帶來一系列嶄新的醫療保健需要，包括基因編輯、精準醫學、運動健身等。這個主題在香港市場較嶄新，吸引鍾愛新概念的投資者。